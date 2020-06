Lutto nel mondo del K-Pop: è morto Yohan dei TST a soli 28 anni. È il quinto decesso in due anni

Il mondo del K-Pop è stato colpito di nuovo da un grave lutto dato che è stato ritrovato morto – a soli 28 anni – anche Kim Jeong-Hwan, in arte Yohan, del gruppo musicale TST.

A confermare il decesso del giovane artista è stata la sua agenzia, la KJ Music Entertainment, senza tuttavia specificarne le cause. I media coreani però parlano di sucidio.

“Siamo l’etichetta dei TST, siamo distrutti nel comunicarvi la più triste delle notizie. Lo scorso 16 giugno, il membro dei TST Yohan ha lasciato questo mondo. La famiglia di Yohan è in lutto e ha pregato tutti gli articoli sulla morte di Yohan – compresi quelli che speculano sulle possibili cause della morte – di astenersi dal farlo, per rispetto nei loro confronti. Esprimiamo le più profonde condoglianze per la scomparsa di Yohan”.

Come già scritto le cause del decesso non sono state rese note, ma questo è il quarto lutto che colpisce il mondo del K-Pop nell’arco di un paio di anni. Nel 2018 si è suicidato a 33 anni Seo Minwoo, mentre nel 2019 a distanza di pochi mesi l’una dall’altra, Sulli e Goo Hara, di 25 e 28 anni. Nel dicembre del 2017, invece, si è ucciso JongHyun a 27 anni.