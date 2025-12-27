Lutto Royal Family: un Paese distrutto dopo la notizia: si è spenta | Re Carlo in lacrime insieme ai figli

I tabloid britannici parlano di un dolore autentico e profondo per i principi, che hanno perso una persona cara e insostituibile. Questo lutto riapre ferite e ricordi, riaffermando come anche le figure di supporto possano lasciare un segno indelebile.

La “Tiggy” dei principi

Si è spenta a 82 anni, serenamente nella sua casa, circondata dall’affetto dei figli, Dame Elizabeth Shân Josephine Legge Bourke. Questa donna straordinaria è stata molto più di una semplice proprietaria terriera gallese o Lord Luogotenente di Powys, carica che ricopriva su nomina dell’Ordine Vittoriano Reale. La sua figura è indissolubilmente legata alla Famiglia Reale, in particolare per il suo ruolo di dama di compagnia della Principessa Anna, secondogenita della Regina Elisabetta II, e, soprattutto, come tata dei Principi William e Harry. Un compito di grande responsabilità, svolto con dedizione e un amore che andava ben oltre i doveri formali.

La sua presenza è stata cruciale in un periodo particolarmente delicato per i giovani principi, segnato dalla separazione dei loro genitori. Scelta direttamente dalla Regina Elisabetta II nel 1993, dopo la separazione tra Carlo e Diana, Dame Shân, affettuosamente soprannominata “Tiggy” dai principi stessi, ha offerto loro un rifugio di stabilità e affetto. Ha avuto la responsabilità di guidarli e accudirli, diventando una figura quasi materna, un faro nella loro crescita e formazione. Il suo legame con loro non si è mai spezzato, rimanendo solido anche negli anni a venire, testimoniando un affetto reciproco profondo e sincero. La sua capacità di mantenere un ambiente sereno e protettivo è stata fondamentale per William e Harry, fornendo loro un senso di normalità e amore in un contesto spesso turbolento e sotto i riflettori.

Un’eredità d’affetto e un dolore silenzioso

L’impatto di Dame Shân sulla vita di William e Harry è stato profondissimo. I principi, anche una volta cresciuti, continuavano a farle visita nella sua tenuta di Glanusk, in Galles, ereditata dal padre nel 1948. Questa continuità nel rapporto evidenzia la vera natura del legame che li univa: non solo professionale, ma autenticamente familiare. La sua presenza è stata significativa anche in momenti importanti della vita reale: ha lavorato come assistente personale di Re Carlo (allora Principe di Galles) fino al 1999 ed è stata un’ospite d’onore al matrimonio del Principe Harry con Meghan Markle nel 2018, ricoprendo persino il ruolo di madrina per il loro primogenito, Archie. Un segno tangibile dell’affetto e della stima che i principi nutrivano per lei, considerandola parte integrante della loro famiglia allargata.

La famiglia descrive Dame Shân come “una ragazza di campagna nell’animo, che ha lasciato un’eredità indelebile nella sua terra d’origine”, soprattutto a Glanusk. È stata una donna forte e determinata, un esempio per molti, impegnata in numerose iniziative sociali in Galles e sostenitrice di diverse organizzazioni. La sua vita, però, non è stata esente da tragedie. Il dolore più grande l’ha colpita il 1° gennaio di quest’anno, quando uno dei suoi figliastri, di soli 31 anni, è scomparso a causa di un attentato terroristico a New Orleans, negli Stati Uniti, vittima di un folle che ha travolto la folla. Questo evento ha segnato profondamente Dame Elizabeth, che da allora non si era più ripresa, portando con sé un dolore silenzioso fino alla fine. Lascia tre figli e sette nipoti, e un ricordo indelebile di servizio, amore, dedizione e una resilienza ammirevole nonostante le avversità. La sua scomparsa lascia un vuoto non solo nella Royal Family ma anche nella comunità gallese che tanto l’ha apprezzata.