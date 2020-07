Lynne Spears, la madre di Britney interviene per aiutare sua figlia

Dopo il ricovero in una clinica psichiatrica ad inizio 2019 e la nascita del movimento Free Britney, la madre della popstar americana aveva deciso di volare in California per assicurarsi che sua figlia stesse bene. Lynne aveva anche cercato di accedere a tutti i documenti della conservatorship, visto che negli ultimi 12 anni non era mai stata coinvolta, a differenza del suo ex marito Jamie, che invece decide qualsiasi cosa nella vita di Britney. Un anno fa Lynne aveva anche mosso delle accuse ben precise contro il team di sua figlia.

“Il management di Britney sta cancellando i commenti positivi sui suoi post Instagram e lascia quelli negativi per continuare a far credere che lei abbia bisogno di aiuto! – hanno scritto i ragazzi dell’Absolute Britney – Prima erano così veloci a rimuovere tutti i commenti negativi, ma ora all’improvviso li lasciano tutti, ma rimuovono quelli positivi! Questa è violazione dei diritti umani”. “Non posso credere che tu abbia appena postato questa cosa, perché ho un amico che ora mi diceva la stessa cosa! Ho postato qualcosa e ho cercato di tornare indietro per ritrovarlo e non c’era niente di tutto ciò che avevo scritto.- scrive Lynne Spears – So che siete dei veri fan e che la amate, quindi vi ringrazio per avermelo fatto notare, perché altri mi dicono le stesse cose”.

La donna in questi giorni è tornata alla carica perché vuole un ruolo più attivo nella vita di sua figlia, soprattutto per le questioni finanziarie e mediche. Lynne ha presentato dei documenti al tribunale della contea di Los Angeles ed ha chiesto di essere inclusa come “persona interessata” in qualsiasi aspetto della conservatorship.

“Vuole assicurarsi che le finanza di Britney non vengano gestite male e che tutte le decisioni vengano prese nell’interessa di sua figlia”.

Speriamo che i giudici ascoltino Lynne e accolgano le sue richieste, forse così potrebbe cambiare qualcosa in questa brutta storia.