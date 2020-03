La macchina di Uomini e Donne non si ferma: parla un’autrice

Ormai sono due settimane che siamo orfani di Uomini e Donne, lo show mariano avrebbe dovuto andare in pausa dal 23 marzo e invece la De Filippi ha deciso di chiudere tutto il 16. Oggi è intervenuta Raffaella Mennoia ed ha fatto sapere ai fan della trasmissione, che la macchina di Uomini e Donne non si è fermata, i casting continuano e lei va tutti i giorni agli studi Elios a lavorare. L’autrice ha anche parlato di Temptation Island, rivelando che ci sono già delle coppie che li hanno contattati per partecipare al reality.

“Sono arrivata adesso a lavoro. Faccio questa storia proprio per questo motivo perché mi state scrivendo in tantissimi dicendo ‘Raffaella ma quando vai agli Elios che fai?’. Allora a parte Amici, noi stiamo continuando a lavorare su Uomini e Donne e non solo, anche per i casting di Temptation, per quanto riguarda le coppie e per quanto riguarda i single e le single. Quindi non è che ci siamo fermati, stiamo assolutamente lavorando con quelle che sono le indicazioni che vanno rispettate ovviamente, però stiamo continuando a lavorare. C’è una parte di redazione che sta chiamando le coppie che ci hanno contattato su Witty e sulla pagina Instagram di Temptation e c’è invece una parte di redazione che sta continuando a lavorare sui casting di Uomini e Donne. Ovviamente stiamo procedendo con tempi e modalità ben diversi però ci siamo. Perché mi scrivete in tanti cosa faccio agli Elios. I cast ovviamente li faccio al telefono. Quindi scrivetemi se volete partecipare”.