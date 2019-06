Madame X fa il botto in classifica – ecco tutte le posizioni mondiali a 24 ore dall’uscita del disco

Madame X è stato un vero successo anche in classifica e questo ha sorpreso un po’ tutti, visto che non è un album semplice e immediato. Il nuovo disco di Madonna è arrivato in poche ore alla vetta di iTunes in 58 paesi.

Questa però è la situazione attuale, a 24 ore esatte dall’uscita di Madame X, che si trova ancora alla prima posizione in decine di paesi. Davvero un risultato strepitoso per la Ciccone.

Madame X – tutte le posizioni iTunes

#1 Argentina

#1 Australia

#1 Bahrain

#1 Belarus

#1 Belgium

#1 Belize

#1 Bolivia

#1 Brazil

#1 Bulgaria

#1 Canada

#1 Chile

#1 Colombia

#1 Costa Rica

#1 Cyprus

#1 Czech Republic

#1 Ecuador

#1 El Salvador

#1 Finland

#1 Greece

#1 Guatemala

#1 Hungary

#1 Indonesia

#1 Israel

#1 Italy

#1 Kazakhstan

#1 Lebanon

#1 Lithuania

#1 Malta

#1 Mauritius

#1 Mexico

#1 Panama

#1 Peru

#1 Philippines

#1 Poland

#1 Portugal

#1 Russia

#1 Saudi Arabia

#1 Singapore

#1 Slovakia

#1 Slovenia

#1 Taiwan

#1 Turkey

#1 Ukraine

#1 United Arab Emirates

#1 Uzbekistan

#1 United Kingdom

#2 United States

#2 Argentina

#2 Austria

#2 Brazil

#2 Denmark

#2 Dominican Republic

#2 France

#2 Germany

#2 Honduras

#2 India

#2 Ireland

#2 Luxembourg

#2 Malaysia

#2 Mexico

#2 Moldova

#2 Netherlands

#2 New Zealand

#2 Nicaragua

#2 Norway

#2 Romania

#2 South Africa

#2 Spain

#2 Sweden

#2 Switzerland

#2 Thailand

#3 Israel

#3 Philippines

#3 United Arab Emirates

#4 Portugal

#4 Vietnam

#5 Greece

#5 India

#5 Japan

#5 Spain

#6 France

#6 Italy

#6 Papua New Guinea

#6 Russia

#6 Sweden

#7 Brunei Darussalam

#7 Finland

#7 Singapore

#8 Cyprus

#8 Czech Republic

#8 Egypt

#9 Australia

#9 Denmark

#11 Kazakhstan

#11 Norway

#11 Turkey

#12 Lebanon

#12 Mozambique

#13 Sri Lanka

#14 Taiwan

#14 Trinidad and Tobago

#15 Netherlands

#16 United States

#16 Azerbaijan

#16 Cambodia

#16 Poland

#16 Qatar

#17 New Zealand

#18 Belgium

#20 Estonia

#20 South Africa

#21 Canada

#23 United Kingdom

#23 Ireland

#25 Bulgaria

#27 Estonia

#30 Switzerland

#33 Kenya

#50 Saudi Arabia

#55 Austria

#55 Paraguay

#59 Vietnam

#69 Mozambique

#92 Slovenia

#98 Latvia

#99 Latvia

# 1 in 58 countries………Madame ❌ celebrates………….🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀. Thank you to all my fans ❌ #madamex ♥️ pic.twitter.com/a9VH6ODmCy — Madonna (@Madonna) 14 giugno 2019

Although, #MadameX is #1 in 58 countries. I cannot connect to it. I’m still a @Madonna fan & always be. #MadameX you’re not for me. I find you dull, devoid of inspiration & heart. Who’s that girl? I don’t know her. That said, I’ll look forward to the next incarnation. ✌🏽❤️ pic.twitter.com/KpQ0azv4VS — Damon Gonzalez (@TheyCallMeDaymz) 14 giugno 2019