Madame X Tour: un fan è riuscito a fare un video durante lo show di Madonna

Martedì scorso Madonna ha dato il via al Madame X Tour dall’Howard Gilman Opera House di New York. L’uso di smartphone e fotocamere era vietato, ma un fan è riuscito comunque a fare un video dell’esibizione di Like a Prayer.

EITA Q SURGIU VÍDEO DE LIKE A PRAYER pic.twitter.com/gx0oFt3wi7 — rafa (@cafecomrafa) September 18, 2019

Sui social è trapelata anche una clip di Frozen.

Se siete interessati a vedere questo show, fate in fretta a comprare gli ultimi biglietti rimasti per le date di Parigi, Londra e Lisbona, perché sono davvero pochissimi (i prezzi sono abbastanza alti).

Madame X Tour – la scaletta

“God Control”

“Dark Ballet”

“Human Nature”

“Express Yourself”

“Madame X Manifesto” (video interlude)

“Vogue”

“I Don’t Search I Find”

“Papa Don’t Preach” / “American Life”

“Coffin” (video interlude)

“Batuka”

“Fado Pechincha” (with Gasper Varela)

“Killers Who Are Partying”

“Crazy”

“Welcome to My Fado Club” / “La Isla Bonita”

“Sodade”

“Medellín”

“Extreme Occident”

“Rescue Me” (video interlude)

“Frozen”

“Come Alive”

“Future”

“Crave”

“Like a Prayer”

Encore

“I Rise”