“Madonna non ascolta più nessuno, sta esagerando”: parlano amici ed ex collaboratori

A Madonna si può dire di tutto, ma non che sia una marionetta nelle mani dell’industria discografica e del suo team. Negli ultimi anni però pare che qualcosa sia cambiato nella vita della regina delle puttanpop. Stando a quello che raccontano fonti vicine alla cantane, Madame X pare che non ascolti davvero più nessuno, nemmeno amici e collaboratori.

Un insider che ha lavorato con Madonna per molti anni, ha rivelato a Page Six di essere un po’ deluso dal recente comportamento della popstar.

“L’ho adorata, l’abbiamo fatto tutti. Lo faccio ancora, ma sono deluso. È come se stesse impazzendo per attirare l’attenzione e non sa quanto strana ne stia uscendo agli occhi del mondo. Continuo a sperare che la smetta. In uno dei suoi “Quarantine Diaries” ha anche detto che le manca l’interazione con le persone e spesso non riesce a dormire. In un altro, dice di aver perso tre amici “nelle ultime 24 ore” anche se non è chiaro se siano morti di COVID-19″.

Anche Rosie O’Donnell ha confermato che Madonna non accetta i consigli degli amici.

“Se posso dirle che il video senza veli nel latte era strano? Certo che posso essere onesta con lei, ma non ascolta nessuno. Ad esempio, a capodanno ero ad una festa organizzata da lei. Madonna si è fatta trovare senza maglia e reggiseno, con solo due strisce di palle che coprivano poco o nulla e con tutto al vento. Le ho detto ‘sei la donna più famosa al mondo, corri a metterti una maglietta’. Io mi posso permettere di dirle questo. Ma lei si è messa una t shirt? Assolutamente no, è rimasta con tutto al vento”. “Nessuno intorno a lei oggi può dirle nulla – ha detto Brad Jeffries – Liz Rosenberg potrebbe, ma se n’è andata nel 2015. Ecco perché Madonna sembra sprofondare nella sua follia in questo momento. Difendo il suo diritto ad andare a letto con i 25enni perché se fosse un uomo di 61 anni a dormire con donne di 25 anni nessuno direbbe nulla. Ma il modo in cui lo sta facendo è un po’ da disperata”.

Personalmente non mi stupisce il fatto che Madonna non ascolti più nessuno, sono anche certo che non sia l’unica star a fare sempre di testa sua. Però rifletterei sull’effetto che il potere e la fama hanno sulle carriere delle popstar. Più un artista conquista popolarità e meno è tenuto a sottostare ai voleri di manager, case discografiche e team. Questo può essere positivo perché grazie alla loro ascesa le puttanpop hanno lo spazio per creare musica più personale e non pensare solo alle vendite, ma come ogni cosa anche questo ha un risvolto negativo. Non è infatti detto che un’ottima performer sia anche una brava autrice, scenografa, esperta di marketing o regista di video musicali e da questo nascono molti disastri discografici. Anche le regine della musica (e non solo) dovrebbero accettare i loro limiti e affidarsi anche ad esperti di ogni settore. Non parlo di Madonna (o almeno non solo di lei).

Insomma, ok la libertà di potersi esprimere senza troppe pressioni, ma almeno per i grandi comeback le nostre puttanpop dovrebbero affidarsi anche a tutti gli esperti in ogni settore e non solo al loro istinto. Anche perché è bene ricordare che nel pop non si vive solo di arte, ma anche di numeri e classifiche e dopo un flop dietro l’altro è facile cadere nel dimenticatoio e in questo caso ovviamente non parlo di Madonna.