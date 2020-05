Madonna ci prova con Andrea Denver? Lui parla del loro rapporto: “Mi scrive spesso”

Oltre ad Adriana Volpe, c’è un’altra bella bionda nel cuore di Andrea Denver e si sto parlando di Madonna. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi il modello veronese ha parlato della sua amicizia con la regina del pop ed ha raccontato di quando la Ciccone ha pubblicato una sua foto con gli addominali in mostra. L’ex gieffino ha anche confessato che scambia spesso dei messaggi con la popstar.

Proprio come Signorini, anche quella volpina di Madonna aveva intuito il potenziale di questo manzo veneto.



«Un’esperienza unica, soprattutto per chi, come me, è cresciuto ascoltando la sua musica. Non potrò mai dimenticare la felicità provata dopo aver firmato il mio primo contratto con Wilhelmina. Ma, ancor di più, lo stupore misto a gioia quando, dopo una settimana, venni scelto per girare il video di J.LO a Miami. Jennifer è davvero una grande. Simpatica, alla mano, gentile, sempre scherzosa. E’ stato un piacere lavorare assieme a lei. Mai lo avrei detto prima di conoscerla».