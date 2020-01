Madonna annulla altri concerti, si scusa con i fan e spiega il motivo: la lettera

Niente da fare, non c’è pace per Madonna, che è stata costretta ad annullare altre date dello sfortunato Madame X Tour. Prima in USA, poi in Portogallo e adesso salteranno dei concerti anche nella leg londinese. La regina del pop questa volta si è scusata personalmente con i suoi fan ed ha spiegato come mai è costretta a cancellare delle date.

“Un messaggio per tutti i miei fan: Come tutti sapete, ho avuto diversi infortuni e ho dovuto annullare degli spettacoli per concedermi il tempo di riprendermi. Per non farvi avere brutte sorprese, voglio farvi sapere in anticipo che annullerò 2 spettacoli il 4 e l’11 febbraio al Palladium di Londra. Perché fare 3 spettacoli di fila è troppo per il mio corpo e in effetti i miei dottori insistono che mi prenda un giorno libero dopo ogni spettacolo ma credo che riuscirò a farcela se faccio 2 spettacoli, poi mi riposerò! È un miracolo il fatto che io sia arrivata così lontano, ma molto ha a che fare con il fatto che faccio 6 ore di riabilitazione ogni giorno. 3 ore prima dello spettacolo e 3 dopo con più terapie. Adesso non indosso i tacchi e sono passata alle scarpe basse e ho modificato le parti più difficili dello spettacolo. Questo mi ha aiutata enormemente, ma devo ancora stare attenta e, naturalmente, il riposo è la migliore medicina. Non vorrei mai cancellare nessuno spettacolo e sono determinata a farcela fino alla fine. I rimborsi verranno automaticamente emessi sulla carta di credito su cui sono stati ordinati i biglietti. Apprezzo la vostra comprensione e mi scuso sinceramente per qualsiasi inconveniente. Grazie. La vostra Madame X”.

Per i prossimi spettacoli Madonna potrebbe considerare una bella residenza a Las Vegas, con pause tra una data e l’altra.

A note to all my fans: As you all know i have multiple injuries and have had to cancel shows to give me time to recover. So as not to surprise you i want to let you know ahead of time that I will be cancelling 2 shows- on Feb 4 and Feb 11th at…https://t.co/fNnq0WWCOQ pic.twitter.com/cRyLY72qHk

— Madonna (@Madonna) January 31, 2020