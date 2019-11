“Madonna mi ha derubato e ignorato” – le gravi accuse dell’autore di God Control

Ieri sera il co autore di God Control ha attaccato pubblicamente Madonna. Casey Spooner ha accusato la regina del pop di non avergli riconosciuto i crediti per il singolo e di non averlo pagato quanto dovuto. Il musicista ha deciso di rivelate tutto sui social perché “stanco di aspettare”.

“Ne ho abbastanza! Madonna mi ha f*ttuto. Ho co-scritto God Control e non ho ottenuto alcun credito e nessun compenso. Sono dietro a questa storia da 5 mesi e ne ho abbastanza. Mi sono comportato bene e sono stato molto paziente, ma adesso il tempo è scaduto! E onestamente i termini sono una mer*a. Ho ricevuto un anticipo di 25.ooo $, ma dopo le spese legali e le tasse saranno rimasti 10.000$?!?! È stato un incubo senza fine di avvocati e di attesa e altre email. E questo per cosa ?! 10.000$? Dovrei essere pagato una percentuale per i suoi spettacoli dal vivo. Non ci sono soldi dalle vendite dei dischi. Nemmeno per Madonna. Ho visto i numeri. Madonna ho cambiato idea. Penso che l’1% degli utili del tour coprirà il mio contributo e i miei danni. Voglio dire, è il numero di apertura dello spettacolo. E mentre lei va in giro sul palco io sono completamente al verde a Berlino. Derubato e ignorato”.

Direi di aspettare la versione di Madonna prima di prendere per buono tutto quello che ha scritto Casey.



Casey ha anche pubblicato la sua demo di God Control, il brano dell’ultimo album di Madonna.



