Madonna: guai per la ballerina che ha indossato la bandiera palestinese – fermata in aeroporto

Madonna per la chiusura della sua performance all’Eurovision, ha voluto un ballerino con la bandiera di Israele sulla schiena, mano nella mano ad una ballerina con quella della Palestina.

La scelta della regina del pop ha scatenato da subito reazioni opposte sui social, ma pare anche che Polizia israeliana non abbia gradito la performance, o almeno la parte finale.

La ballerina che ha indossato la bandiera palestinese, Mona Berntsen, ha dichiarato di essere stata fermata in aeroporto e successivamente interrogata per più di un’ora e mezzo. Secondo Mona tutto a causa dell’esibizione all’Eurovision.

” Grazie a Madonna per avermi fatto prendere parte alla sua dichiarazione e per avermi fatto indossare la bandiera palestinese di fronte a decine di milioni di spettatori. Sfortunatamente, la soppressione in Cisgiordania è reale. Ma non avevo mai immaginato che mi sarei sentita monitorata come invece è successo. Al Check-in in aeroporto il mio passaporto viene controllato più volte, fa un giro e poi viene trattenuto. Successivamente mi hanno presa da parte e sono stata sottoposta ad un interrogatorio che è durato più di un’ora e mezzo! Ho dovuto raccontare tutta la storia della mia vita, le mie ragioni per aver viaggiato nei paesi arabi, i miei rapporti religiosi, la mia famiglia. Ho anche dovuto mostrare i miei programmi giornalieri dettagliati su quello che ho fatto durante il mio soggiorno.

Tutto questo presumibilmente per aver portato una bandiera come parte di un’esibizione, facendo una dichiarazione su un conflitto in corso, per promuovere la pace, l’unità e la libertà. Non riesco nemmeno a immaginare il monitoraggio e la repressione che il popolo palestinese sta affrontando quotidianamente.”

Non ho motivi per non credere a Mona, ma una delle ragioni di questo interrogatorio potrebbero essere anche i suoi viaggi nei paese arabi.

La bandiera israeliana è sulla schiena del ballerino e quella palestinese è sulla schiena della ballerina?

Per ricordare la forza dell’ invasione israeliana e alla sottomissione dei territori occupati e del popolo palestinese?

She is #kabbalah #Madonna#Eurovision pic.twitter.com/Lf5Ns0ToCb — Angelo Parmentola (@Ciociollo) 19 maggio 2019