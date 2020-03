Madonna cade durante un concerto e scoppia a piangere, poi lascia il palco con un bastone

Io l’avevo detto che dopo l’infortunio di Britney, Lana Del Rey che perde la voce e Madonna che annulla diverse date del Madame X Tour ci voleva una benedizione generale per le puttanpop. A quando pare avevo ragione, perché la regina del pop si è infortunata durante un concerto che ha tenuto a Parigi lo scorso week end. Stando al racconto dei fan, durante un’acrobazia che stava facendo con un ballerino, la Ciccone non sarebbe riuscita a reggersi in piedi e sarebbe caduta, facendosi male. Pare che la cantante di Medellin sia anche scoppiata a piangere davanti al suo pubblico. Sempre secondo la ricostruzione dei testimoni, Madonna avrebbe abbandonato il palco con l’aiuto di un bastone.

Ovviamente non esistono video o foto della caduta, perché – come sappiamo da mesi – la popstar ha vietato l’uso degli smartphone nei suoi show. Una mezza conferma arriva però dalla cancellazione del concerto parigino di ieri sera.

Così il team dell’artista ha avvisato i fan: “Ci dispiace informarvi che il concerto di stasera di Madame X al The Grand Rex è stato cancellato a causa di un infortunio. I fan che hanno comprato i biglietti possono chiedere un rimborso. Per ogni ulteriore problema non esitate a contattarci”.

In ogni caso il tour è quasi finito, mancano solo 6 date e tra poco più di una settimana Madonna potrà prendersi una lunga pausa.