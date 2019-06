Madonna: ecco quante copie ha ventuto Madame X in una settimana

Le previsioni di vendita di Madame X ipotizzavano tra le 75.000 e le 95.000 copie (80/100.000 contando anche lo streaming) e c’hanno preso. Il nuovo album di Madonna ha debuttato in USA con 96.700 copie (92.000 senza lo streaming). Non siamo certamente davanti a un successo di vendite, ma considerando l’assenza di hit a traino del disco, questi numeri acquistano un altro senso. Quasi 100.000 copie per un album che non è stato aiutato dalle radio e che non è arrivato al grande pubblico è un buon risultato. Diciamo chiaramente che la Ciccone ha ancora molti fan e questo sì che è un vero successo, è raro avere un seguito così grande dopo più di 30 anni di carriera, ma se la chiamiamo regina un motivo c’è.



Da Madonna ad Ariana Grande – la top 10 USA

1 MADONNA | MADAME X 96,702

2 BRUCE SPRINGSTEEN | WESTERN STARS 62,980

3 BILLIE EILISH | WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? 55,115

4 JONAS BROTHERS | HAPPINESS BEGINS 47,229

5 BASTILLE | DOOM DAYS 37,084

6 KHALID | FREE SPIRIT 36,454

7 DABABY | BABY ON BABY 27,892

8 POLO G | DIE A LEGEND 27,553

9 LIZZO | CUZ I LOVE YOU 26,008

10 ARIANA GRANDE | THANK U, NEXT 25,905