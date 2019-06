Madonna: ecco quante copie venderà Madame X in una settimana

Madame X di Madonna è stato acclamato dalla critica e (dopo la perplessità iniziale dovuta all’uscita dei singoli promozionali) ha conquistato anche i fan.

Il nuovo disco della regina del pop ha raggiunto la vetta di iTunes in ben 58 paesi ed è rimasta al vertice in più di 30 stati nelle 24 ore successive al rilascio.

Ma quanto venderà Madame X nella sua prima settimana in USA? Secondo Hits Daily Double l’album venderà dalle 75.000 alle 95.000 copie (80/100.000 contando anche lo streaming).

Queste cifre garantirebbero alla Ciccone la prima posizione nella Billboard HOT100, che non vedeva dal 2012 con l’uscita di MDNA.

Non possiamo certamente parlare di boom, ma considerando il periodo, un album non confezionato per le classifiche e il grande pubblico e senza l’ombra di mezza hit al suo interno, le 100.000 copie diventano un ottimo risultato. Personalmente avrei previsto 60/70.000 copie, quindi è andata decisamente bene alla Ciccone.

❌Pop Emergency!❌#RebelHearts #MadonnaFamily We have until midnight to Buy/Stream #MadameX to make sure will be #1 on Billboard 200 next week! GO.. https://t.co/om1e4gSPrL — CeDaVi❌ (@Cedavi) 16 giugno 2019

Fonte: Hits Daily Double