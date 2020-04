Madonna dona soldi per combattere il CoronaVirus e fa un appello ai fan

Il mondo del puttan pop si è unito per sconfiggere il CoronaVirus e se da una parte Rihanna ha donato 5 milioni di dollari per aiutare le popolazioni di Barbados, Haiti e Malawi, dall’altra Lady Gaga ha parlato direttamente con Dio che le avrebbe confessato che tutto andrà bene, Madonna ha aderito al Covid-19 Theraupetics Accelerator della Bill & Melinda Gates Foundation, che ha lo scopo di trovare un vaccino adeguato.

La cantante ha già fatto la sua donazione ed ha chiesto ai propri followers di fare lo stesso.

“Ho deciso di unire le forze con Bill Gates e la Gates Foundation dando un contributo a Therapeutics Accelerator, per raggiungere il nostro obiettivo il più presto possibile. Non è troppo tardi. Dovremmo iniziare tutti seriamente ad adottare un approccio coerente per abbattere questo virus e questa pandemia il prima possibile. Vorrei cogliere l’occasione per omaggiare tutti gli operatori sanitari in prima linea in tutto il mondo, che si espongono regolarmente al virus, che lavorano instancabilmente tutto il giorno e non si arrendono mai. Ho un enorme rispetto per voi. Grazie.”