Madonna parla del CoronaVirus e l’attrice Debi Mazar l’attacca: “Cosa dici? Io ho preso il COVID e non c’è nulla di bello”

Ieri Madonna ha pubblicato un video mentre si fa un bel bagno rilassante e parla del CoronaVirus.

La cosa terribile è che ci ha resi tutti uguali in molti modi e ciò che è meraviglioso è che ci ha resi tutti uguali in altri modi. Come dico sempre io: se la nave affonda, anneghiamo tutti”.

Tra i primi a commentare è arrivata anche un’amica di Madonna, Debi Mazar. L’attrice ha rivelato di avere il CoronaVirus e ha bacchettato la regina del pop per quello che ha detto.

“Mio Dio, questo NON è un equalizzatore e non c’è NULLA di buono su questo virus, punto. Questa è una piaga e semmai, speriamo che le persone adesso stiano separate e non insieme. L’ideologia filosofica può andare, ma la scienza e i numeri raccontano una storia diversa in questo momento. Io l’ho preso e lascia che ti dica che è orribile. Non lo auguro a nessuno. State al sicuro e tenete tutti distanti e fuori da casa vostra, a parte i familiari stretti”.