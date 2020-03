Madonna in lutto a causa del CoronaVirus, il suo dolce ricordo: “Questo virus non è uno scherzo, restiamo in quarantena”

Qualche ora fa si è spento prematuramente a causa del CoronaVirus l’attore Mark Blum, che in passato ha recitato in film come Appuntamento al Buio, Cercasi Susan Disperatamente (al fianco di Madonna) e di recente è stato visto nella serie Netflix, You.

L’uomo aveva solo 69 anni e l’annuncio della sua scomparsa è stato dato sui Twitter dal gruppo teatrale Playwrights Horizons e da Rebecca Damon, vicepresidente esecutivo della Sag-Aftra di cui era membro.

A ricordarlo è stata via Instagram anche Madonna.