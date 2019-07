Madonna senza peli sulla lingua parla di una parte del corpo di Maluma

In una recente intervista rilasciata ad iHeart Radio, Madonna ha parlato di una parte del corpo di Maluma, l’alluce. Nel video di Medellin la regina del pop dedica particolare attenzione a questa parte del cantante colombiano e adesso ha spiegato il motivo.

“Posso dirvi che lui oltre ad essere bono è anche una bella persona. Lavorare con lui è stato molto bello. Com era il suo alluce? Ohhh il suo alluce. Premetto che non era pianificato, non era scritto che io dovessi leccargli i piedi. Le cose spesso succedono e basta. Lui comunque ha dei bellissimi piedi, questo è vero. Onestamente se tornassi indietro li leccherei ancora. Non vi mentirò, in questo caso posso dire davvero che è bello dalla punta dei capelli a quella dei piedi”.

Maluma comunque pare abbia apprezzato, visto che tempo fa ha dichiarato che è stato bellissimo girare quella scena di Medellin.

“Non tutti possono dire ‘Madonna mi ha leccato l’alluce’. Io posso, direi che è bellissimo”.

Non so voi, ma io mi accontenterei anche di avvicinarmi ad un orecchio, al mignolo o al pollice di Maluma.



