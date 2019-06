Madonna: le fanno una domanda scomoda e l’intervista viene interrotta

Molti telespettatori dell’Eurovision si sono lamentati della performance di Madonna, sostenendo che a livello vocale non fosse il massimo. L’esibizione qualche giorno dopo è stata caricata su You Tube e l’audio sembra essere stato aggiustato con un po’ di autotune (nulla di eccezionale).

Anche Il Corriere della Sera ha riportato la notizia:

“Madonna questa volta l’ha proprio fatta grossa: la sua esibizione all’Eurovision è stata criticata da più parti per le stonature molto evidenti mentre cantava il suo classico «Like a Prayer». Ma il video della sua performance su Youtube è stato corretto con l’autotune. La cosa non è sfuggita ai tedeschi di Uebermedien che hanno fatto il confronto passo passo con l’originale mettendo in evidenza tutte le stecche prese dalla cantante.”

Un giornalista ha avuto il coraggio di chiedere alla regina del pop spiegazioni in merito a questa modifica. La Ciccone però ha detto di non saperne nulla e una pr ha informato il giornalista che il suo tempo per l’intervista stava finendo.

“Ci sono state discussioni sul suono? Em, credo tu debba essere più specifico”.

Madonna che risponde al giornalista…

Cosa stava pensando Madonna…



Un attimo di raccoglimento per la poracciata di Madonna che ha modificato l’audio della sua penosa performance a Eurovision per caricarlo su Youtube https://t.co/LWSj9z1pwX — VoxRM (@Uberbored_80) 21 maggio 2019

Che bello due canzoni,

una completamente stonata, l’altra con l’autotune e porta a casa più di un milione di dollari.#Madonna#Eurovision #ESCita pic.twitter.com/FmMus210bf — Francesco (@lioce94) 18 maggio 2019