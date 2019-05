Madonna sul palco dell’Eurovision attira le ire degli organizzatori, lei replica

Madonna è la regina delle provocazioni ed anche sul palco dell’Eurovision Song Contest ha lasciato il segno facendo sfilare due ballerini abbracciati con le bandiere della Palestina e dell’Israele.

Un segno di pace che ha però fatto molto arrabbiare gli organizzatori dello show, come confermato dalle parole dell’Unione Europea di Radiodiffusione rilasciate al Times Of Israel.

“Quella parte dello show di Madonna non era prevista e non era comparsa nelle prove. L’Eurovisione Song Contest è un evento non politico, e Madonna ne era conoscenza”.