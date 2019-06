Madonna, Faz Gostoso con Anitta è un successo: ma è una cover di Blaya (che ha commentato entusiasta)

Madonna con Faz Gostoso ha fatto centro e lo dicono i numeri, dato che la canzone si trova alla prima posizione di iTunes in Brasile da ormai tre giorni.

Anche su Spotify e YouTube lo streaming di Faz Gostoso ha distrutto tutte le altre tracce, dato che è l’unico brano ad aver superato i due milioni di riproduzioni sui entrambi i portali. Numeri che da una Madonna nessuno si aspettava considerando quanto fatto in precedenza con Medellin, Crave e Future. Merito soprattutto di Anitta, vera celebrità in Brasile.

In pochi però sanno che Faz Gostoso è in realtà una cover dell’omonima traccia di Blaya, artista brasiliana che da anni vive in Portogallo, paese dove l’anno scorso è stata incoronata regina dell’estate grazie proprio al brano incriminato.

E’ stata infatti Madonna, che da anni vive in Portogallo, a sentirla alla radio e ad innamorarsene, tanto da averla usata come cover (rivisitata con dei pezzi in inglese) per Madame X, insieme ad Anitta.

Blaya ovviamente ha apprezzato la rivisitazione.

“Il fatto che Madonna viva in Portogallo è la connessione fra lei e me. Ha sentito alla radio il mio brano mentre era con i suoi figli. La sua versione con Anitta mi piace molto, sono due artisti diversi fra loro, ma hanno reso giustizia alla mia Faz Gostoso”.

Amo Madonna che – come una Cristiano Malgioglio qualsiasi – ha preso un brano brasiliano per renderlo una hit mondiale.

Prossimo singolo? Considerando i numeri, deve essere d’obbligo…