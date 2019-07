Da Madonna e Gaga a Britney – ecco come saranno le popstar da anziane

Ultimamente aprendo Instagram e Facebook sembra di entrare in geriatria. Capelli bianchi e rughe ovunque, da Chiara Ferragni e Fedez alla vicina di casa, tutti sono impazziti per la funzione ‘invecchiamento’ di FaceApp.

Nonostante questa applicazione esista da anni, la mania è dilagata in questi giorni e visto che ormai tutti i vip italiani si sono invecchiati, ho provato a vedere come saranno nel 2050 le nostre amatissime puttanpop.

Da Lady Gaga e Madonna, a Britney Spears, Katy Perry e Cher, ecco le popstar in versione grannies.

B!tches voi avete già partecipato alla #FaceAppChallenge?

Lady Gaga

Madonna



Katy Perry



Britney Spears



Christina Aguilera



Rihanna



Beyoncé



Ariana Grande



Cher