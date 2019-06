Da Madonna e Lady Gaga a Taylor Swift – la classifica delle icone gay più amate dalla comunità LGBT

BuzzFeed News ha pubblicato i risultati di un sondaggio condotto dalla Whitman Insight Strategies, che ha chiesto ad un campione di persone gay, lesbiche, transgender, queer, non binary e bisessuali, se alcuni tra i più celebri nomi del panorama pop fossero delle icone gay o meno.

Ellen DeGeneres: icona gay per il 78% degli intervistati

RuPaul: icona gay al 65%

Lady Gaga: icona gay al 53%

Cher: icona gay al 40%

Madonna: icona gay al 36%

Taylor Swift: icona gay al 9%

Babadook: icona gay al 6%

“Ellen DeGeneres ha dominato con il 78% delle persone LGBTQ che la vedono come una vera icona gay. Segue RuPaul con il 65%, Lady Gaga con più della metà 53%, Cher con il 40% e Madonna al 36%. Taylor Swift ha recentemente fatto molti gesti come alleata della comunità LGBTQ, ma è stata vista come un’icona gay solo del 9% delle persone, dandole solo un po più di vantaggio rispetto al personaggio del film horror Babadook, che ha ottenuto il 6%”