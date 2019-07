Madonna e Gemma Galgani fanno le stesse cose – tutte le foto

L’estate avanza, il caldo non si placa e la noia è tanta: forse è questo il motivo per cui su Twitter in queste settimane stanno nascendo molti thread ironici che paragonano star indiscusse mondiali a volti televisivi nostrani.

Si chiama proprio così (thread, nel gergo di Twitter, non è altro che un susseguirsi di tweet legati fra loro), la nuova moda virale che sta contagiando un po’ tutti. Il gioco consiste – come già detto – nell’accostare foto simili di una celebrità americana con quelle di una nostrana. E dopo aver visto il thread di Beyoncé con Benedetta Parodi e quello di Bella Hadid con Barbara d’Urso, ecco ora quello che accosta Madonna a Gemma Galgani realizzato da @RepuTash.

Madonna As Gemma Galgani: A Thread è semplicemente geniale. Gemma e Tina come Madonna e Lady Gaga mi ha ucciso.