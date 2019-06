Madonna: nel video God Control c’è una celebrità (ma in pochi l’hanno riconosciuta)

Qualche giorno fa Madonna ha pubblicato sul proprio canale YouTube il suo ultimo video, God Control, che è fra i più belli della sua discografia (fidatevi, se non lo avete ancora visto recuperatelo), dove denuncia apertamente la lobby delle armi statunitense.

La Ciccone, infatti, chiede a gran voce il controllo delle armi che da decenni uccide ogni anno circa 40 mila americani per futili liti domestiche, sparatorie nelle scuole o regolamento di conti. E lo ha fatto attivamente, pubblicizzando diverse organizzazioni che si occupano di portare avanti questa battaglia.

This is your wake up call. Gun violence disproportionately affects children, teenagers and the marginalized in our communities. Honor the victims and demand GUN CONTROL. NOW. Volunteer, stand up, donate, reach out.

— Madonna (@Madonna) June 26, 2019