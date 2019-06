Madonna cerca soldi (!) per il nuovo video, poi pubblica un’anteprima di God Control

Madame X è un’artista, una cantante, una ballerina, una rivoluzionaria ma anche una donna un po’ confusionaria, dato che nell’arco di un mese ha pubblicato video e singoli random senza riscontrare nessun reale successo in classifica.

Madonna, infatti, nonostante abbia pubblicato e promosso (fra singoli promozionali e non) brani come Medellin, I Rise, Future, Crave e Dark Ballet, ad oggi nessuno (ad eccezione del pezzo con Maluma) è fra le canzoni più acquistate nei vari paesi. Se l’album Madame X sta ottenendo un buon successo (debutterà in USA con più di 100.000 copie), i singoli sono passati tutti inosservati.

L’unica canzone che in classifica sta andando bene è Faz Gostoso, da circa una settimana è prima su iTunes in Brasile e Portogallo, ma quando un giornalista brasiliano ha chiesto alla cantante info sull’uscita del video, la Ciccone ha detto che deve ancora essere girato e che lo farà solo se troverà un finanziatore disposto ad investire 300 mila dollari.

Al momento non sappiamo se quanto detto sia solo una provocazione di Madonna o la pura verità, ma qualcosa sembrerebbe averla confusa perché nonostante Faz Gostoso sia l’unico brano di Madame X ad essere stato realmente apprezzato dalla massa, lei farà uscire come nuovo video God Control, che ha un tema decisamente delicato: l’uso delle armi da fuoco negli Stati Uniti d’America.