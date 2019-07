Madonna asfalta gli hater: “Non sono più rilevante? Provatelo!”

Ieri Madonna ha pubblicato l’ennesimo video mentre si diverte durante le prove del Madame X Tour.

Dopo aver ricevuto decine di commenti di hater, la regina del pop ha cambiato la didascalia della clip ed ha rivolto un messaggio ai suoi detrattori.

“Madame X è una professoressa di storia.

I bigotti possono andare a quel paese. La vostra paura di ciò che rappresento è davvero palpabile. Il fatto che voi mi seguite e vi prendete del tempo per fare questi commenti è un segno della vostra stupidità, e dell’intolleranza per ciò che è diverso. E se non sono rilevante, provatelo, smettetela di seguirmi!”