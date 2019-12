Madonna: il nuovo fidanzato ha 35 anni meno di lei

Si chiama Ahlamalik Williams il nuovo fidanzato di Madonna: è un ballerino ed ha ben 35 anni meno di lei.

A pubblicare gli scatti che testimonierebbero la loro relazione è stato il Daily Mail. Nelle foto incriminate si vedono Madonna e Ahlamalik abbracciati sul balcone di un albergo a Miami, dove i due si trovano per il Madame X Tour: lui, infatti, è un ballerino professionista e lavora per lei da circa quattro anni.

Ahlamalik Williams in passato ha lavorato anche per il Cirque Du Soleil e per il Rebel Heart Tour di Madonna, dove i due si sono incontrati per la prima volta. Quattro anni dopo, complice il Madame X Tour, è scoppiato l’amore.