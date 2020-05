Chromatica è online ed i fan di Madonna accusano Lady Gaga di plagio (un’altra volta)

Sono passati circa 10 anni da quando i fan di Madonna dichiararono guerra (letteralmente!) ai fan di Lady Gaga accusando quest’ultima di aver plagiato una canzone della loro beniamina. Il brano incriminato era Born This Way colpevole di esser troppo simile ad Express Yourself di un bel po’ di anni prima.

La stessa Ciccone non buttò acqua sul fuoco, ma direttamente benzina a volontà cantando in tour un mash-up di Born This Way / Express Yourself / She’s Not Me con tanto di “reductive” come aggettivo dato proprio alla Germanotta.

Quest’ultima dal canto suo si è sempre dichiarata fan della Ciccone, anche se nel documentario Five Foot Two le ha tirato una frecciatina.

Ora le due sembrerebbero essere in pace, la stessa Madonna l’anno scorso è andata nel backstage degli Oscar per congratularsi con una Lady Gaga vincitrice.



Nonostante questo però l’antipatia fra i due fandom non è scemata e proprio a poche ore dall’uscita di Chromatica, ultimo album di Lady Gaga, i madonnari l’hanno accusata di aver (di nuovo) plagiato la loro beniamina.

In questo caso la canzone plagiata sarebbe Vogue, di cui la Germanotta avrebbe preso “ispirazione” per la sua Babylon.

Ecco l’audio a confronto; che ne pensate?