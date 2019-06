Madonna ha confezionato un ottimo album: ascolta Madame X (AUDIO)

Chi aspettava l’album del rilancio commerciale, un disco con hit radiofoniche come Confession on a Dance Floor rimarrà deluso, ma questo non significa che Madame X sia da buttare, anzi.

Se i primi singoli promozionali mi avevano fatto pensare al peggio, devo ammettere che dopo l’ascolto complessivo della versione deluxe di Madame X posso ritenermi felice del nuovo progetto confezionato dalla regina del pop. Questo album è un interessante viaggio nel quale la Ciccone ci tiene per mano e finalmente torna a raccontarci qualcosa. A parte due scivoloni (B!tch I’m Loca e Future, che sono tremende), in questo album ci sono pezzi molto validi, uno tra tutti Looking For Mercy (vera perla) e anche canzoni come Faz Gostoso, che ci faranno ballare quest’estate.

Chi cerca invece le hit sicure, aspetti un nuovo album, questa volta Madonna si è volutamente allontanata da sonorità facilmente digeribili da tutti, stadi, arene, radio e classifiche. I grandi numeri li ha già collezionati in passato e probabilmente lo farà ancora in futuro, Madame X è altro.

Madame X tracklist

Edizione standard

Medellín (feat. Maluma) – 4:58 (Madonna Ciccone, Mirwais Ahmadzaï, Juan Luis Londoño Arias, Edgar Barrera)

Dark Ballet – 4:14 (Madonna Ciccone, Mirwais Ahmadzaï)

God Control – 6:19 (Madonna Ciccone, Mirwais Ahmadzaï)

Future (feat. Quavo) – 3:53 (Madonna Ciccone, Thomas Pentz, Brittany Talia Hazzard, Quavious Keyate Marshall)

Batuka – 4:57 (Madonna Ciccone, Mirwais Ahmadzaï, Banda)

Killers Who Are Partying – 5:28 (Madonna Ciccone, Mirwais Ahmadzaï)

Crave (feat. Swae Lee) – 3:21 (Madonna Ciccone, Khalif Malik Ibn Shaman Brown, Brittany Talia Hazzard, Mike Dean)

Crazy – 4:02 (Jason Evigan, Madonna Ciccone, Brittany Talia Hazzard)

Come Alive – 4:02 (Jeff Bhasker, Madonna Ciccone, Brittany Talia Hazzard)

Faz Gostoso (feat. Anitta) – 4:05 (Rodrigo Carmo, Nuno, Emanuel Oliveira, Mateus Seabra, Luíz Vieira, Karla Rodrigues, Madonna Ciccone)

Bitch I’m Loca (feat. Maluma) – 2:50 (Madonna Ciccone, Lauren D’Elia, Juan Luis Londoño Arias, Edgar Barrera, JAMES, Karla Rodrigues, Stiven Rojas)

I Don’t Search I Find – 4:08 (Madonna Ciccone, Mirwais Ahmadzaï)

I Rise – 3:44 (Jason Evigan, Madonna Ciccone, Brittany Talia Hazzard)

Edizione deluxe digitale,[23] edizione deluxe di Target,[24] edizione in vinile[25]

Extreme Occident – 3:41 (Madonna Ciccone, Mirwais Ahmadzaï)

Looking for Mercy – 4:50 (Madonna Ciccone, Mirwais Ahmadzaï)

Edizione deluxe fisica

Funana – 3:42 (Madonna Ciccone, Mirwais Ahmadzaï)

Back That Up to the Beat – 3:50 (Madonna Ciccone, Brittany Talia Hazzard, Jeff Bhasker, Mike Dean, Pharrell Williams)

Ciao Bella – 5:36 (Madonna Ciccone, Mirwais Ahmadzaï)