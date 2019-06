Madonna: Madame X crolla in classifica – i dati della seconda settimana sono da record

Madame X ha debuttato in USA al primo posto della classifica Billboard con ben 96.700 copie (92.000 senza lo streaming). Questa settimana però è arrivato il crollo, il nuovo album di Madonna ha venduto solamente 3.600 copie (5.900 contando lo streaming) uscendo addirittura dalla top 50 di Hits Daily Double. Stando a quanto riportano Show Biz 411 e il Guardian, c’è stato un crollo del 95% e questo sarebbe un personale record negativo per la Regina del pop.

Nonostante i dati non certamente positivi, non c’è da stupirsi o da gridare al flop, Madame X infatti non è un album confezionato per il grande pubblico e i fan lo hanno acquistato in massa la prima settimana.

Se in USA la Ciccone non se la passa bene, in Italia invece il disco rimane abbastanza stabile, passando dalla seconda posizione alla quinta, arrivando a quota 18.000 copie.

Che dire…



Fonti: FIMI, Billboard, Guardian, Show Biz 411, Hits Daily Double