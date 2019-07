Madonna: ecco quanto ha venduto Madame X nel mondo in queste settimane

Madame X di Madonna ha debuttato in USA con ben 96.700 copie (92.000 senza lo streaming), purtroppo la scorsa settimana è sprofondata in classifica con solo 3.600 copie (5.900 contando lo streaming). Ma quanto è riuscita a vendere nel mondo la regina del pop con il suo nuovo disco?

Stando a quello che riportano i forum dedicati alla Ciccone, Madame X è a quota 35.000 copie in UK, 107.000 in USA e più di 20.000 in Italia (dove resta abbastanza stabile, dalla quinta all’ottava posizione della FIMI), per un totale di circa 272.000 copie nel mondo.

Direi che è l’ora di far uscire come singolo la vera bomba estiva di Madame X…



.@Madonna‘s ‘Madame X’ has now sold over 100,000 pure copies in the US. — chart data (@chartdata) 8 luglio 2019

🌍 Worldwide Album Sales: 9. Madame X – 272,000 (+56,000) pic.twitter.com/zQ8pw0PZVR — Madonna Charts (@MadonnaChart) 6 luglio 2019