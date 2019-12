Madonna: il New York Post pubblica una sua foto davvero brutta e dà un titolo che fa arrabbiare i fan

Qualche giorno fa il Daily Mail ha pubblicato alcune foto di Madonna insieme al nuovo presunto fidanzato, Ahlamalik Williams. Uno di questi scatti è stato comprato anche dal New York Post, che l’ha sbattuto in copertina. I fan della regina del pop si sono lamentati perché la foto in questione è senza ombra di dubbio la più brutta e la cantante non sembra lei. Gli ammiratori della popstar hanno criticato anche il titolo del magazine: “Madonna e il bambino“.

“La Material Girl invecchia, ma non cambia la sua passione per i toy boys. – riporta il New York Post – Lei non sarà più vergine, ma continua a cacciare i ragazzi vergini. madonna è uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato, il ballerino di 25 anni, Ahlamalik Williams. Lui è soltanto due anni più grande della figlia Lourdes”.

