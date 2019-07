Madonna fa uscire un nuovo video da Madame X (..ma non è quello che il pubblico vuole)

Madonna ha annunciato che questo venerdì pubblicherà un nuovo video: è esattamente il quinto dopo Medellin con Maluma, Crave con Swae Lee, Dark Ballet e God Control. Purtroppo il nuovo video sarà Batuka, che celebrerà la musica ed i colori del Portogallo.



Perché dico purtroppo? Perché siamo in piena estate e tutti i fan chiedono da settimane il rilascio del video di Faz Gostoso con Anitta, unico pezzo ad aver debuttato ai piani alti della classifica brasiliana nonché unico brano (ad eccezione di Medellin) ad aver sfondato il muro dei 10 milioni di ascolti su Spotify ed i 6 su YouTube. Tutte le altre canzoni di Madame X si aggirano intorno al milione e mezzo di ascolti, Batuka compreso.

E’ verissimo che Madonna è Madonna e non ha bisogno di rincorrere il tormentone, ma considerando le molteplici richieste dei fan sarebbe bello se registrasse in queste settimane il video di Faz Gostoso che – al contrario degli altri – non ha mai registrato.

Tutti i video usciti fino ad ora, infatti, sono stati registrati in un breve lasso di tempo prima della pubblicazione di Madame X su iTunes. Lo stesso video Batuka era stato mostrato in anteprima su Instagram lo scorso gennaio.