Madonna omaggia i partigiani con una nuova canzone e poi lancia una frecciatina a Salvini

In un’intervista rilasciata a Simona Orlandi de Il Messaggero e Andrea Laffranchi del Corriere della Sera, Madonna ha rivelato che la sua nuova canzone Ciao Bella è un omaggio ai partigiani.

“Ciao Bella è il mio omaggio a “Bella Ciao”, la canzone dei partigiani italiani. Kimi Djabaté, con cui duetto, canta di essere uno che lotta per la libertà, ecco il legame. Le origini italiane? Tutto è un tributo alle mie radici. Quando ho adottato le gemelle, non parlavano inglese. La prima cosa che hanno imparato è stata “Mambo italiano” di Dean Martin.Come mai per adesso manca l’Italia dalle date del mio tour? Ho chiesto la Scala. Il mio sogno è esibirmi in teatri d’opera, ma non vogliono gente come me”.