Madonna prima su iTunes con album di 26 e 37 anni fa: le classifiche con tutte le posizioni

Proprio come è successo qualche giorno fa a Mariah Carey, ieri Madonna si è svegliata ed ha trovato i suoi album nelle top ten di mezzo mondo. I fan della regina del pop hanno deciso di farle un regalo e su Twitter è partito l’hashtag #JusticeForBedtimeStories. L’album in questione in poche ore è arrivato alla prima posizione di iTunes USA e anche nel resto del mondo ha iniziato ad entrare in diverse top 20. In Italia le cose sono andate anche meglio, perché la cantante è presente nella classifica iTunes con ben 6 dischi e il suo primo album ha conquistato il primo posto.

La popstar ha già ringraziato tutti dal suo profilo ufficiale.

The “Bedtime Stories” album is currently #1 on iTunes U.S! Thank you to all my fans who got it there!! #stayhome musical companion! #bedtimestories #madonnafans #togetherapart pic.twitter.com/CUxkznqLl7 — Madonna (@Madonna) April 30, 2020

Io che mi ritrovo tutti questi capolavori puttanpop in classifica…



Madonna nella classifica iTunes Italia

1 Madonna – Madonna

3 Madonna – Ray of Light

25 Madonna – Like a Virgin

77 Madonna – Bedtime Stories

200Madonna – Confession on a Dancefloor

311Madonna – MDNA

Madonna nella classifica di iTunes USA

1 Madonna – Bedtime Stories

44 Madonna – American Life

244Madonna – The Immaculate Collection

295Madonna – Music

473Madonna – Hard Candy

Madonna oggi che si sveglia e vede che il suo album del ’94 Bedtime stories è primo nella classifica iTunes USA grazie all’hashtag #JusticeForBedtimeStories lanciato dai fan 😍 pic.twitter.com/IN0iiiamC5 — Jo Vanni (@giogiomassollo) April 30, 2020

Mariah Carey, Janet Jackson & Madonna are currently all simultaneously charting in the Top 10 on US iTunes with catalog albums. pic.twitter.com/DMP3ybgosW — The Pop Hub (@ThePopHub) April 30, 2020