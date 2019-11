Problemi medici per Madonna, costretta a sospendere (momentaneamente) il tour

Doccia fredda per i fan di Madonna dello stato del Massachusetts, negli Stati Uniti d’America, perché gli unici tre concerti previsti in quello stato (più precisamente al Wang Theatre di Boston) sono stati annullati. Le tre date non saranno posticipate, per questo motivo tutti i biglietti (i concerti erano sold out) saranno rimborsati completamente.

Ad annunciarlo è stata la stessa Madonna su Instagram, annunciando una sospensione (momentanea) del Madame X Tour.

“Per favore, perdonate questa svolta inaspettata degli eventi. Fare il mio spettacolo ogni sera mi dà gioia; annullare una data è una punizione per me, ma il dolore che sto vivendo in questo momento mi sta travolgendo. Devo riposare e obbedire agli ordini dei dottori in modo da poter tornare più forte e meglio e continuare a portare Madame X in viaggio con tutti voi”.

Terminata l’ultima data di Los Angeles lo scorso 25 novembre, Madonna tornerà sul palco del Madame X Tour da Filadelfia il prossimo 7 dicembre. Le tre date cancellate sarebbero dovute esserci sabato 30 novembre, domenica 1 dicembre e lunedì 2 dicembre.

Quali siano i problemi medici ovviamente non ci è dato saperlo.