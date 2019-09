Madonna prende una (drastica) decisione in previsione del suo prossimo tour

Madonna fra poco più di una settimana (precisamente il prossimo 17 settembre) debutterà dall’Howard Gillman Opera House di New York con il suo nuovo tour mondiale, il Madame X World Tour, e per la prima volta in vita sua ha deciso di prendere una decisione drastica: far bandire ai fan l’uso degli smartphone.

Una decisione pensata ed annunciata con largo anticipo, dato che oggi TicketMaster ha inviato una email a tutti coloro che hanno acquistato i biglietti avvisando che tutti gli smartphone saranno presi ed impacchettati in una custodia con marchio Yondr, che sarà bloccata e aperta solo al termine del concerto: nessuno potrà registrare niente, nessuno potrà fotografare niente.

Chiunque sarà scovato con uno smartphone in tasca sarà espulso dal teatro. Fan avvisati, mezzi salvati.

Immagino Madonna così a scrivere a TicketMaster per far avvertire i fan della nuova regola.