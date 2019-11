Madonna svela il suo disgustoso trattamento di bellezza

Madonna negli anni ha usato i trattamenti di bellezza più particolari al mondo e qualche anno fa ha anche lanciato una linea di prodotti per il corpo, la MDNA Skin.

In uno dei suoi recenti video social la regina del pop ha mostrato uno dei suoi rituali notturni e questo è davvero bislacco. La cantante si è immersa in una vasca piena di ghiaccio, dove è rimasta per più di un minuto e una volta uscita ha fatto vedere le sue gambe arrossate per il freddo.

Subito dopo la popstar si è fatta portare una tazza, dalla quale ha bevuto un liquido giallastro ed ha dichiarato:”Fa benissimo bere urina dopo il bagno con il ghiaccio“.

Urina?



Se fosse stata qualsiasi altra cantante avrei subito pensato ad uno scherzo, ma con Madonna non escludo che possa essere davvero quello che ha detto.

Alla fine scopriremo che per avere quell’aspetto pazzesco a 61 anni è ricorsa anche a…



Madonna e lo strano trattamento di bellezza: il video

ICE TRAY-NEW DRIP-3:am Ice bath therapy for Madame ❌ !! Shall we start an ICE bath challenge?? 41 degrees 😬💧❄️ #icebath #madamex #ahlamalik pic.twitter.com/OaHQMLUICt — Madonna (@Madonna) November 18, 2019