Madonna fa una grossa donazione contro il CoronaVirus e interviene la Presidente della commissione europea Ursula Von Der Leyen

Madonna è impegnata attivamente nella battaglia contro il CoronaVirus. La regina del pop ha fatto una grossa donazione il mese scorso, poi ha regalato 100.000 mascherine ai carcerati statunitensi e adesso ha messo un bel milione di dollari nella raccolta fondi ‘World Against Covid 19’. Questo bel gesto le è valso anche i complimenti della Presidente della commissione europea Ursula Von Der Leyen.

E brava miss Ciccone!

Ursula von der Leyen: “I’ve just got the message that @Madonna has announced a contribution of 1 million dollars to the Coronavirus Global Response. And that shows that the global response must also include civil society and the global community of citizens.” 🙏 https://t.co/2sxYl6fIlj

Thank you once again to all who contributed to this success! Our next milestone will be working with civil society and the global community of citizens. This will be a long fight, but today we can truly say: the world is #UnitedAgainstCoronavirus pic.twitter.com/Lb51YJFZzH

— Ursula von der Leyen #UnitedAgainstCoronavirus (@vonderleyen) May 4, 2020