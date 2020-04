Madonna accusata di essere una veggente e aver previsto il CoronaVirus: “Lei sapeva che sarebbe arrivato”

Pochi giorni fa Lady Gaga si è beccata della satanista e illuminata a causa delle cover di Chromatica e adesso nel mirino dei cospirazionisti c’è Madonna. Un noto magazine britannico ha riportato i deliri di alcuni utenti del web e la loro strana tesi, secondo la quale la regina del pop sapeva dell’arrivo del CoronaVirus e ci avrebbe avvisati con la sua performance all’Eurovision 2019. Il motivo di questa bislacca teoria? Le maschere indossate dai ballerini e la corona posata sul sacro capo della Ciccone.

Dopo i miracolosi farmaci stranieri, il 5G, ci mancava solo Madonna in versione Nostradamus.



Questi sono solo alcuni dei tantissimi commenti lasciati sotto al video dell’esibizione di Madonna e anche su Twitter:

“Cosa ha in testa? Una crown, che in greco si dice ‘corona’ come quello che sappiamo noi. I ballerini cosa hanno in faccia? Adesso devo aggiungere altro?”

#Eurovision 2019 was hosted by Israel Madonna is Chabad this is Madonna in #carona with dancers wearing gas masks #caronavirusoutbreak #Carona #caronavirus2020 #CaronavirusUK #CoronaUpdate #COVID19 #Covid_19 pic.twitter.com/g5989JkBsb

Madonna performing about the upcoming Corona Virus planned by the (((Elites))) in the satanic ritual of Eurovision #Israel

“..not everyone is coming to the future” and points her fingers to the audience..https://t.co/HcV6dN4ygg#Covid_19 #CoronaVirus #Illuminati #RFID #NWO

— Ancient King (@AK7FZ7) March 20, 2020