Mahmood: ascolta Barrio il nuovo singolo

A distanza di 7 mesi dal grandissimo successo di Soldi, Mahmood ha pubblicato il suo nuovo singolo, Barrio. Il pezzo è orecchiabile e rapisce al primo ascolto, Barrio è una sorta di Calipso che incontra Rosalia.

Mahmood ha fatto nuovamente centro!

Mahmood: Barrio, il testo

Dicevi sempre: “Vattene via

Che non mi importa più di te”

Che te la scrivo a fare una poesia

Se brucerai le pagine

Leggeri come elefanti in mezzo a dei cristalli

Zingari come diamanti tra gang latine

Morire, morire per te, eh

Non serve a nulla perché, eh

Lascerò il mare alle spalle

Cadendo su queste strade

Ti chiamavo, mi dicevi

Cercami nel barrio

Come se, come se fossimo al buio

Nella notte vedo te

Casa mia mi sembra bella

Dici: “Non fa per te”

Però vieni nel quartiere per ballare con me

Tanto suona sempre il barrio

Tanto suona sempre il barrio

Tanto suona sempre

Guido veloce, cambio corsia

Ma non per arrivare a te

Se devo scalare la tua gelosia

Preferirei una piramide

Bevevo acqua con Oki

Soltanto per calmarmi

Giocavo coi videogiochi per non uscire

Morire, morire per te, eh

Non serve a nulla perché, eh

Lascerò il mare alle spalle

Cadendo su queste strade

Ti chiamavo, mi dicevi

Cercami nel barrio

Come se, come se fossimo al buio

Nella notte vedo te

Casa mia mi sembra bella

Dici: “Non fa per te”

Però vieni nel quartiere per ballare con me

Tanto suona sempre il barrio

Tanto suona sempre il barrio

Tanto suona sempre il

Sai che l’ultimo bacio è più facile

Poi cadiamo giù come Cartagine

Mai, non sparire mai come Iside

Mai, mai

Cercami nel barrio

Come se, come se fossimo al buio

Nella notte vedo te

Casa mia mi sembra bella

Dici: “Non fa per te”

Però vieni nel quartiere per ballare con me

Tanto suona sempre il barrio

Tanto suona sempre il barrio

Tanto suona sempre il