Mahmood pubblica a sorpresa la cover di un brano storico: il regalo ai fan

Mahmood è il Babbo Natale di questa lunga quarantena. Dopo l’inedito Eternantena, il vincitore di Sanremo 2019 ieri notte ci ha regalato un altro pezzo, questa volta però si tratta della cover di un brano storico. Il cantante di Rapide ha pubblicato su You Tube e Spotify la sua versione di Redemption Song, il capolavoro lanciato da Bob Marley nel 1980.

La canzone la consociamo tutti e non c’è nulla da aggiungere su questa meraviglia, ma i miei complimenti adesso vanno al vestito che gli ha messo Mahmood. Ho ascoltato questa cover già una decina di volte e in tutte…



Mahmood: ascolta la cover di Redemption Song.

“Il brano che farò come tributo a Bob Marley è Redemption Song, è un pezzo a cui sono molto legato, uno dei miei brani preferiti di Bob Marley. Lo farò in una versione più intima piano e voce, un po’ diversa da quella originale, spero vi piaccia”.

A mezzanotte verrà pubblicità su tutti gli store digitali e streaming una cover di Mahmood su Redemption Song, in onore dell’anniversario del compleanno di Bob Marley.#Mahmood pic.twitter.com/e2DLdSdgFr — Mahmood Fanclub Italia 👑 (@MahmoodItalia) April 7, 2020

Redemption Song – Mahmood pic.twitter.com/Xf8AKR2WsQ — SOLO GOOD VIBES ✨ (@Difficultimes) April 7, 2020