Mahmood e Gabriele Esposito: nuovi dettagli suo loro rapporto “speciale”

Mahmood e Gabriele Esposito sono stati paparazzati da una delle mie b!tches a pranzo in un ristorante di Milano, ma sono stati insieme anche a cena con Elodie. Il settimanale Chi li ha anche beccati insieme mentre entravano a casa del cantante vincitore di Sanremo 2019.

In molti sui social sono convinti che tra i due artisti ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia, ma i diretti interessati non hanno parlato del loro rapporto.

Sul nuovo numero di Spy, il Ficcanaso ha svelato nuovi dettagli di questo legame nato nell’ultimo mese. Sembra che a far conoscere Alessandro e Gabriele sia stata Elodie, pochi giorni prima della sua partecipazione al Festival di Sanremo. In appena 1 mese i ragazzi sono diventati quasi inseparabili.

“In queste settimane è nata un’amicizia davvero speciale tra il cantante Mahmood e un ex ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi. I due si sono conosciuti durante una serata organizzata dall’amica comune Elodie, poco prima dell’inizio del 70esimo Festival di Sanremo. Da allora i due talentuosi ragazzi fanno di tutto per passare più tempo possibile insieme. Sono praticamente inseparabili. Chi è questo amico speciale? Un indizio: si seguono rispettivamente su Instagram. Un’amicizia non solo social”.

Tutto bellissimo, ma dite al Ficcanaso che grazie a Chi e Bitchy ormai tutti sanno chi è “il ballerino di Amici”.

RAGA MA CHE È STA STORIA CHE GABRIELE E MAHMOOD STANNO INSIEME? COME? DOVE? QUANDO? PERCHÉ?? 😱😱😱#Amici19 pic.twitter.com/seMEaRliY3 — Rubia 💥 (@AlexNick2000) March 4, 2020

IO SOTTO MILLE TRENI PER MAHMOOD E GABRIELE ESPOSITO #amici19 pic.twitter.com/YZVliWEPzi — giada (@giadaxgola) March 4, 2020