Mahmood fidanzato? Il cantante risponde e parla di Ricky Martin

Mahmood fidanzato? Questo sarebbe il primo suggerimento che esce su Google cercando il nome del cantante e – intervistato dal Corriere della Sera alla vigilia della vittoria agli MTV EMA 2019 – Mahmood ha risposto svelando il suo attuale stato sentimentale.

“Cercandola su Google uno dei primi suggerimenti è «Mahmood fidanzato». Come si convive col gossip?” – ha chiesto Barbara Visentin del Corriere della Sera – “Fregandosene. A parte che in questo momento sono single. Ma non do importanza al gossip. Il primo periodo non è stato facile, ma ormai mi hanno pure fotografato in barca con Elodie. Non mi importa più“, ha risposto Mahmood.

Il cantante ha poi specificato in che rapporti è con Ricky Martin, che solo qualche giorno fa gli aveva fatto dei complimenti pubblicamente su Instagram. “Ricky Martin l’ho conosciuto a Parigi, è una persona speciale. Sto ricevendo consensi da tanti artisti: non posso che esserne orgoglioso“.

Insomma Mahmood è single. B!tches, fatevi largo.

