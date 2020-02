Mahmood a cena con Gabriele Esposito di Amici: sui social parte la ship

Tra le centinaia di messaggi che mi avvisavano del comeback della Germanotta con il suo ‘stupido amore’, ieri sera mi avete assalito anche per farmi notare che Mahmood era a cena con Gabriele Esposito ed Elodie. Ovviamente a molte delle mie b!tches è partita la ship (non hanno nemmeno nominato la cantante di Andromeda) e la stessa cosa è successa su Twitter e Instagram, dove molti follower di Mahmood e del ballerino di Amici hanno iniziato a fantasticare.



Ma non state un attimo esagerando? A parte che dalle clip in questione si vede benissimo che si tratta di una cena tra tre amici, ma poi perché appena vedete due ragazzi anche appena decenti (e non è il caso di Gabriele e Alessandro che sono due bellocci) sentite la necessità di volerli accoppiare? Non è sano.



Onestamente appena li ho visti ho solo pensato che sono due amici che cenano insieme e che so…



Mahmood a cena con Gabriele Esposito ed Elodie: le stories.

Elodie mi ha appena fatto partire una ship assurda tra Mahmood e Gabriele pic.twitter.com/AImxmfHWxF — sara (@michvael) February 25, 2020

Ma quindi Mahmood e Gabriele Esposito coppia ufficiale? pic.twitter.com/Fzql3AmKHG — Antonio (@8antonio8989) February 25, 2020