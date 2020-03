Mahmood e Gabriele Esposito, ‘Chi’ pubblica le foto di un bacio e di un abbraccio: “Rapporto intimo tra i due”

La scorsa settimana Mahmood e Gabriele Esposito erano a cena insieme a Elodie e hanno documentato la serata sui social. Il giorno dopo i miei paparazzi hanno beccato i due ragazzi a pranzo insieme in un ristorante di Milano.

Adesso è ‘Chi’ ad aver paparazzato il cantante di Barrio e il ballerino di Amici. Il settimanale di Alfonso Signorini ha pubblicato le foto di un abbraccio e di un bacio tra i due artisti. Secondo una fonte di Chi, riportata dalla giornalista Maria Giulia Comolli, Mahmood e Gabriele si frequenterebbero da circa 10 giorni.

“L’ex vincitore di Sanremo e l’ex ballerino di “Amici” passano la serata a casa del cantante. Dopo l’ultimo legame con Lorenzo Tobia Marcucci, la star di “Soldi” e “Rapide” pare inseparabile dal ballerino.

Quel ritornello «Dimmi cosa c’è…» nel brano Rapide con cui Mahmood (al secolo Alessandro Mahmoud) è tornato a scalare le classifiche, si potrebbe applicare anche alla serata milanese del vincitore di Sanremo 2019 assieme all’ex ballerino di Amici Gabriele Esposito.

Quella che mostriamo in queste pagine è la dimostrazione di un rapporto più chiaramente intimo. Stando alle fonti di “Chi”, Alessandro e Gabriele, si frequentano assiduamente nel capoluogo lombardo da una decina di giorni. E, pur abitando ciascuno a casa propria, pare che più volte il ballerino napoletano, ufficialmente single, abbia trascorso la serata con il cantante milanese.

Lo stesso è accaduto domenica scorsa: partito la mattina presto per Roma dove aveva uno stage di danza, è rientrato in treno in serata. E chi c’era ad aspettarlo? Mahmood. Che lo ha accolto a bordo di una vettura rossa del car sharing e lo ha portato a casa propria. Un bacio, o almeno quello che sembra un bacio, quando Gabriele sale in macchina. Il braccio dell’uno che protettivamente cinge le spalle dell’altro mentre sostano davanti al portone. Poi, entrambi coperti dai cappucci delle felpe, varcano la soglia. Da lì in poi, nessuna notizia fino all’indomani.

Cosa ci sia tra Mahmood e Gabriele lo sanno soltanto loro. A noi restano due visi assorti, un abbraccio e un portone che si richiude dietro i loro cappucci. Mentre Gabriele non molla il cellulare”.