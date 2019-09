Mahmood fa una gaffe durante un concerto

Britney Spears durante il suo ultimo tour nella data di Blackpool ha salutato il “caloroso pubblico di Birmingham” e Mahmood qualche giorno fa ha fatto una gaffe simile.

Il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo si trovava ad un evento di Radio Bruno organizzato a Prato, ‘Radio Bruno Estate’.

Dopo aver fatto il suo mini concerto, il cantante di Barrio – rivolgendosi al pubblico – ha ringraziato Radio Norba.

Immagino gli organizzatori così: “Che carino ci sta anche ringrazian…”



Mahmood is saying ‘thank you Radio Norba’ on the stage of ‘Radio Bruno’ we do stan this idiot #mahmood #RadioBrunoEstate pic.twitter.com/p6Jy8haPpN

— Sarah (@SHMDELUXE) September 7, 2019