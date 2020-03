Mahmood: il nuovo singolo è Eternantena (VIDEO)

Nei giorni scorsi Mahmood ha rivelato di volerci fare un regalo, un nuovo singolo: Eternantena.

“A volte è solo nel silenzio che ci si ricorda chi siamo e cosa vogliamo diventare. Questo periodo ci sta regalando la possibilità di essere tutti uniti per un unico obiettivo. Tutti i giorni leggo i vostri messaggi pieni di sostegno e incoraggiamento, e per ringraziarvi ho deciso di farvi un piccolo regalo”.

Il pezzo è interessante, diciamo che è sicuramente meno immediato di Rapide o Barrio. Io dopo il primo ascolto…



Mahmood: Eternantena, il testo.

Vorrei vorrei

vivrei vivrei

come gli come gli Dei a Pompei

esser ricordato nei musei

ma non lo paragonerei

a ciò che vedo qua coi miei occhi

sembra la fine, fine, fine

Ho dato un calcio alla porta della cucina

da un mese e mezzo è che non vedo più un’anima mafuori sembra caldo, dentro forse mollo

guardo il sole e il mondo pregando ad Apollo

sai tu che ore sono? quattro e non ho sonno

è facile per me perdere briciole del mio controllo

dimmi gridi pure te?

sto chiuso in bagno, gioco alla Nintendo, perdo tempo

da un po’ non fumo sto impazzendo

starò fuori questo inverno? boh

c’è chi gioca a dama con la mamma

chi cammina sotto casa poi si becca la madama piange poi si ammala

alla tele fanno a gara delle lacrime Niagara

per un Avada Kedavra che ti pugnala

che ti pugnala

che ti pugnala

che ti pugnala

c’è chi gioca a dama con la mamma

chi cammina sotto casa poi si becca la madama piange poi si ammala

alla tele fanno a gara delle lacrime Niagara

per un Avada Kedavra che ti pugnala

che ti pugnalache ti pugnala

che ti pugnala

Vorrei vorrei

vivrei vivrei

come gli come gli Dei a Pompei