Mahmood: ascolta il nuovo singolo Rapide

Dopo che Soldi è diventata una hit internazionale (grazie soprattutto all’Eurovision) e il successo di Barrio, Mahmood oggi ha rilasciato un nuovo singolo, Rapide. Il brano è molto diverso dai precedenti singoli, il mood trovo sia lo stesso di quel capolavoro che è Il Nilo nel Naviglio.

Rapide è anche il primo estratto del nuovo album di Mahmood, che secondo Rolling Stone dovrebbe uscire in primavera.

B!tches che ne dite di questo pezzo?

Ora uno dei pezzi più importanti di me diventerà vostro. Baci da un treno per che ne so. RAPIDE OUT NOW pic.twitter.com/xGu5I4gre2 — Mahmood (@Mahmood_Music) January 15, 2020

Mahmood: Rapide, il testo

Puoi stare ore a chiedermi

di non andare fuori dal loft

o forse era un altro locale

sono un po’ strano

ti amo solo quando veniamo

quindi perché mi spu**ani in giro

forse non ci sarò

il venerdì a Loreto se chiami non risponderò

mi ami dimmi di no

tra dire e fare ti prego non dire no

ora che non ho niente mi difenderò

dalla fiducia che non avevo e non ho